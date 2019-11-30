banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Malatya'da KGK rüzgarı  

KGK Malatya Medya Buluşması, programın 2’inci gününde katılımcıların Avrupa'nın en büyük fotoğraf makinesi müzesini ziyaret etmesiyle başladı 

GÜNCEL 30.11.2019, 12:13 30.11.2019, 12:18
Malatya'da KGK rüzgarı  
banner404
Malatya'da KGK rüzgarı
Malatya'da KGK rüzgarı

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Malatya Medya Buluşması, tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan Arslantepe Höyüğü gezisi ve protokol ziyaretleri ile dün başladı. Türkiye genelinden 60 katılımla gerçekleştirilen KGK Malatya Medya Buluşması kapsamında katılımcılar, güne Avrupa'nın en büyük fotoğraf makinesi müzesini gezerek başladı. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, önceki gün Elazığ'daki temaslarının ardından dün Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından yöresel Elazığ kahvaltısında ağırlandı ve ardından Malatya'ya geçen Dim, burada KGK Malatya Medya Buluşması'na start verdi. Tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan Arslantepe Höyüğü’nü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder eşliğinde gezerek programa başlayan heyet, Başkan Güder’in konuğu olarak, Battalgazi'nin diktiğine inanılan ulu çınarın ismini verdiği tesislerde ağırladı. KGK Malatya Medya Buluşması’nın ilk günü protokol ziyaretleriyle sürdü. Dim ve beraberindeki heyet, önce Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i, ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Akşam ise Malatya'nın türküleriyle ünlü Arguvan ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ın geleneksel Arguvan sofrasında ağırladığı heyete Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoglu da eşlik etti. 
AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ 
KGK heyeti, Malatya Buluşması’nın 2’nci gününe Avrupa'nın en büyük fotoğraf makinesi müzesini gezerek başladı. “Fotoğrafın tarihine çok keyifli bir yolculuk yaptık” diyen Dim, “Bu müzeyi herkes gezmeli. Hele ki cep telefonu ile doğan yeni nesil mutlaka görmeli. Emeği geçenlere teşekkürler” ifadelerini kullandı. Arapgir gezisi ile devam edecek program, saat 15.00'de Malatya Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu'ndaki KGK Yerel Medya Meclisi Toplantısı ile sürecek. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile açılacak toplantı KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in konuşması, protokol konuşmaları, mesleki sunumlar ve katılımcıların konuşmaları ile sürecek. Saat 18.00'de KGK Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecek.

#Küresel Gazeteciler Konseyi #Mehmet Ali Dim #KGK Genel Başkanı #Fotoğraf Makinesi Müzesi #KGK Malatya Medya Buluşması #KGK #Malatya
Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 30 Kasım 2019
İmsak 06:19
Güneş 07:44
Öğle 12:51
İkindi 15:27
Akşam 17:48
Yatsı 19:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 12 24
2. Trabzonspor 12 22
3. Başakşehir 12 22
4. Fenerbahçe 12 21
5. Beşiktaş 12 21
6. Malatyaspor 13 20
7. Alanyaspor 12 19
8. Galatasaray 12 19
9. Göztepe 12 16
10. Gaziantep FK 12 16
11. Gençlerbirliği 13 14
12. Denizlispor 12 14
13. Çaykur Rizespor 12 14
14. Konyaspor 12 13
15. Kasımpaşa 12 12
16. Antalyaspor 12 12
17. Ankaragücü 12 9
18. Kayserispor 12 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 12 24
2. Ümraniye 12 21
3. Akhisar Bld.Spor 12 21
4. Erzurum BB 12 21
5. Bursaspor 12 20
6. Menemen Belediyespor 12 20
7. Fatih Karagümrük 13 19
8. Balıkesirspor 12 18
9. Keçiörengücü 12 18
10. Adana Demirspor 12 15
11. İstanbulspor 13 15
12. Altay 12 15
13. Giresunspor 12 13
14. Boluspor 12 10
15. Osmanlıspor 12 10
16. Altınordu 12 10
17. Adanaspor 12 9
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Liverpool 13 37
2. Leicester City 13 29
3. Man City 13 28
4. Chelsea 13 26
5. Wolverhampton 13 19
6. Sheffield United 13 18
7. Burnley 13 18
8. Arsenal 13 18
9. M. United 13 17
10. Tottenham 13 17
11. Bournemouth 13 16
12. Brighton 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Newcastle 13 15
15. Aston Villa 13 14
16. Everton 13 14
17. West Ham 13 13
18. Norwich City 13 10
19. Southampton 13 9
20. Watford 13 8
Takımlar O P
1. Barcelona 13 28
2. Real Madrid 13 28
3. Sevilla 14 27
4. Atletico Madrid 14 25
5. Athletic Bilbao 14 23
6. Real Sociedad 14 23
7. Getafe 14 21
8. Granada 14 21
9. Levante 14 20
10. Valencia 14 20
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 18
13. Deportivo Alaves 14 18
14. Real Valladolid 15 18
15. Real Betis 14 16
16. Eibar 14 15
17. Mallorca 14 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 14 9
20. Leganés 14 6
banner440
banner545