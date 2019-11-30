Malatya'da KGK rüzgarı  

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Malatya Medya Buluşması, tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan Arslantepe Höyüğü gezisi ve protokol ziyaretleri ile dün başladı. Türkiye genelinden 60 katılımla gerçekleştirilen KGK Malatya Medya Buluşması kapsamında katılımcılar, güne Avrupa'nın en büyük fotoğraf makinesi müzesini gezerek başladı. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, önceki gün Elazığ'daki temaslarının ardından dün Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından yöresel Elazığ kahvaltısında ağırlandı ve ardından Malatya'ya geçen Dim, burada KGK Malatya Medya Buluşması'na start verdi. Tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan Arslantepe Höyüğü’nü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder eşliğinde gezerek programa başlayan heyet, Başkan Güder’in konuğu olarak, Battalgazi'nin diktiğine inanılan ulu çınarın ismini verdiği tesislerde ağırladı. KGK Malatya Medya Buluşması’nın ilk günü protokol ziyaretleriyle sürdü. Dim ve beraberindeki heyet, önce Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i, ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Akşam ise Malatya'nın türküleriyle ünlü Arguvan ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ın geleneksel Arguvan sofrasında ağırladığı heyete Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoglu da eşlik etti.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ

KGK heyeti, Malatya Buluşması’nın 2’nci gününe Avrupa'nın en büyük fotoğraf makinesi müzesini gezerek başladı. “Fotoğrafın tarihine çok keyifli bir yolculuk yaptık” diyen Dim, “Bu müzeyi herkes gezmeli. Hele ki cep telefonu ile doğan yeni nesil mutlaka görmeli. Emeği geçenlere teşekkürler” ifadelerini kullandı. Arapgir gezisi ile devam edecek program, saat 15.00'de Malatya Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu'ndaki KGK Yerel Medya Meclisi Toplantısı ile sürecek. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile açılacak toplantı KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in konuşması, protokol konuşmaları, mesleki sunumlar ve katılımcıların konuşmaları ile sürecek. Saat 18.00'de KGK Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecek.