Malatya'da KGK rüzgarı
KGK Malatya Medya Buluşması, programın 2’inci gününde katılımcıların Avrupa'nın en büyük fotoğraf makinesi müzesini ziyaret etmesiyle başladı
KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Malatya Medya Buluşması, tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan Arslantepe Höyüğü gezisi ve protokol ziyaretleri ile dün başladı. Türkiye genelinden 60 katılımla gerçekleştirilen KGK Malatya Medya Buluşması kapsamında katılımcılar, güne Avrupa'nın en büyük fotoğraf makinesi müzesini gezerek başladı. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, önceki gün Elazığ'daki temaslarının ardından dün Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından yöresel Elazığ kahvaltısında ağırlandı ve ardından Malatya'ya geçen Dim, burada KGK Malatya Medya Buluşması'na start verdi. Tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan Arslantepe Höyüğü’nü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder eşliğinde gezerek programa başlayan heyet, Başkan Güder’in konuğu olarak, Battalgazi'nin diktiğine inanılan ulu çınarın ismini verdiği tesislerde ağırladı. KGK Malatya Medya Buluşması’nın ilk günü protokol ziyaretleriyle sürdü. Dim ve beraberindeki heyet, önce Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i, ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Akşam ise Malatya'nın türküleriyle ünlü Arguvan ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ın geleneksel Arguvan sofrasında ağırladığı heyete Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoglu da eşlik etti.
AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ
KGK heyeti, Malatya Buluşması’nın 2’nci gününe Avrupa'nın en büyük fotoğraf makinesi müzesini gezerek başladı. “Fotoğrafın tarihine çok keyifli bir yolculuk yaptık” diyen Dim, “Bu müzeyi herkes gezmeli. Hele ki cep telefonu ile doğan yeni nesil mutlaka görmeli. Emeği geçenlere teşekkürler” ifadelerini kullandı. Arapgir gezisi ile devam edecek program, saat 15.00'de Malatya Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu'ndaki KGK Yerel Medya Meclisi Toplantısı ile sürecek. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile açılacak toplantı KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in konuşması, protokol konuşmaları, mesleki sunumlar ve katılımcıların konuşmaları ile sürecek. Saat 18.00'de KGK Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecek.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
|İmsak
|06:19
|Güneş
|07:44
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:08
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|12
|24
|2. Trabzonspor
|12
|22
|3. Başakşehir
|12
|22
|4. Fenerbahçe
|12
|21
|5. Beşiktaş
|12
|21
|6. Malatyaspor
|13
|20
|7. Alanyaspor
|12
|19
|8. Galatasaray
|12
|19
|9. Göztepe
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|12
|16
|11. Gençlerbirliği
|13
|14
|12. Denizlispor
|12
|14
|13. Çaykur Rizespor
|12
|14
|14. Konyaspor
|12
|13
|15. Kasımpaşa
|12
|12
|16. Antalyaspor
|12
|12
|17. Ankaragücü
|12
|9
|18. Kayserispor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|12
|24
|2. Ümraniye
|12
|21
|3. Akhisar Bld.Spor
|12
|21
|4. Erzurum BB
|12
|21
|5. Bursaspor
|12
|20
|6. Menemen Belediyespor
|12
|20
|7. Fatih Karagümrük
|13
|19
|8. Balıkesirspor
|12
|18
|9. Keçiörengücü
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|15
|11. İstanbulspor
|13
|15
|12. Altay
|12
|15
|13. Giresunspor
|12
|13
|14. Boluspor
|12
|10
|15. Osmanlıspor
|12
|10
|16. Altınordu
|12
|10
|17. Adanaspor
|12
|9
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|37
|2. Leicester City
|13
|29
|3. Man City
|13
|28
|4. Chelsea
|13
|26
|5. Wolverhampton
|13
|19
|6. Sheffield United
|13
|18
|7. Burnley
|13
|18
|8. Arsenal
|13
|18
|9. M. United
|13
|17
|10. Tottenham
|13
|17
|11. Bournemouth
|13
|16
|12. Brighton
|13
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Newcastle
|13
|15
|15. Aston Villa
|13
|14
|16. Everton
|13
|14
|17. West Ham
|13
|13
|18. Norwich City
|13
|10
|19. Southampton
|13
|9
|20. Watford
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|28
|2. Real Madrid
|13
|28
|3. Sevilla
|14
|27
|4. Atletico Madrid
|14
|25
|5. Athletic Bilbao
|14
|23
|6. Real Sociedad
|14
|23
|7. Getafe
|14
|21
|8. Granada
|14
|21
|9. Levante
|14
|20
|10. Valencia
|14
|20
|11. Osasuna
|14
|19
|12. Villarreal
|14
|18
|13. Deportivo Alaves
|14
|18
|14. Real Valladolid
|15
|18
|15. Real Betis
|14
|16
|16. Eibar
|14
|15
|17. Mallorca
|14
|14
|18. Celta de Vigo
|15
|13
|19. Espanyol
|14
|9
|20. Leganés
|14
|6