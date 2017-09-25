Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102562
ALTIN
148.214
DOLAR
3.5387
STERLİN
4.7492
EURO
4.1745
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı artırıyor!
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı...
Böyle giyinenlere kötü haber!
Böyle giyinenlere kötü haber!
Potasyum neden gerekli?
Potasyum neden gerekli?
banner468

Makilik alanda yangın

İzmir'in Çeşme İlçesi'ndeki makilik alanda, belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangına orman ekipleri karadan ve havadan müdahaleye ediyor

Makilik alanda yangın

İzmir'in Çeşme İlçesi'ndeki makilik alanda, belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangına orman ekipleri karadan ve havadan müdahaleye ediyor

25 Eylül 2017 Pazartesi 14:38
Makilik alanda yangın
banner404

ALAÇATI'DA katı atık depolama alanına giden yol kenarındaki makilik alanda, bugün saat 12.30’da belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, yangını orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ihbar üzerine bölgede 8 arazözle karadan, 3 helikopter ve 1 uçakla havadan müdahale başlattı. Bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlaçatıYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TV fenomeni Levent Oran yoğun bakımda
TV fenomeni Levent Oran yoğun bakımda
Yiğit Bulut’la fena dalga geçtiler
Yiğit Bulut’la fena dalga geçtiler
Kavgaya devam etseydi ölmeyecekti!
Kavgaya devam etseydi ölmeyecekti!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim