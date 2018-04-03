Makam şoförüne 6 bin TL maaş, 14 bin TL ek mesai ödüyorlar

Makam şoförünün aylık 14 bin TL ek mesai aldığını Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın da doğruladığı ifade edildi. Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın ek mesainin maliyenin en büyük sorunu olduğunu belirterek, geçen yıl devletin 120 milyon lira ek mesai ödediğini söylediği ifade edildi.

KIBRIS Türk Elektrik Kurumu'nun yönetim kurulu üyesinin 6 bin TL alan makam şoför ünün, 2 yılda 336 bin TL ek mesai aldığı ortaya çıktı.

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