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Mahşer-i kalabalık! Usta oyuncunun cenazesi için halk kuyruğa girdi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Münir Özkul, Musin Ertuğrul Sahnesinde düzenlenen törenin ardından Teşvikye Camii'ne getirildi. Halk, Nişantaşı'na akın etti

Mahşer-i kalabalık! Usta oyuncunun cenazesi için halk kuyruğa girdi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Münir Özkul, Musin Ertuğrul Sahnesinde düzenlenen törenin ardından Teşvikye Camii'ne getirildi. Halk, Nişantaşı'na akın etti

07 Ocak 2018 Pazar 12:57
Mahşer-i kalabalık! Usta oyuncunun cenazesi için halk kuyruğa girdi
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93 yaşında yaşama veda eden Yeşilçam'ın efsane ismi Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hocası Münir Özkul, bugün uğurlanıyor. Efsane oyuncu Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Münir Özkul'un naaşı Teşvikiye Camii'nde kılınacak namaz için getirildi. Halk cenazeye katılabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

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TeşvikiyeMünir ÖzkulMagazinGüncel
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