Mahrem imamlarına operasyon: 3 tutuklu
Antalya'da FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında mahrem imamların da olduğu 81 şahıs gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı
GÜNCEL 10.12.2019, 17:37 10.12.2019, 17:39
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde 'mahrem imam' olduğu tespit edilen 2 şahsın da aralarında bulunduğu toplam 81 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 42'si soruşturmalarının yürütüldüğü diğer il emniyet müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. 24 şüpheli şahıs ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı. 12 şüpheli şahıs hakkında sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı verildi.
2'si 'mahrem imam' olan 3 zanlı ise tutuklanarak Antalya Kapalı L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi.
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