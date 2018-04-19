Mahmutseydi halkı otobüs kıtlığından şikayetçi

ULAŞIM sorununun, mahalle ekonomisini de kötü etkilediğini belirten Yeniacun, “Mahallemize ulaşım yok, ulaşım istiyoruz. Kiralık evler çok, ama ulaşım olmadığı için evlerde kimse oturmuyor. Alanya Belediyesi de muhtarımız da hiç ilgilenmiyor. Topu Büyükşehir’e atıyorlar.” dedi. Sorunun çözümü için mahalle halkı olarak imza topladıklarını da belirten Yeniacun, “60 tane imzayı muhtara teslim ettik, ama ilgilenen olmadı. Biz sadece, düzenli bir şekilde gelen halk otobüsü istiyoruz. Mahmutseydi mahalle oldu, mahallede hiç otobüs olmaz mı? Buranın diğer mahallelerden farkı ne? Hizmet gelmeyecekse neden mahalle olmuş? Ulaşım için halk otobüsü istiyoruz.” diyerek yetkilileri göreve çağırdı.