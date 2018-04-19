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Mahmutseydi halkı otobüs kıtlığından şikayetçi

Alanya’nın kuzey mahallelerinden biri olan Mahmutseydi, bir ulaşım sıkıntısıyla gündemde. Kent merkezinin 25 kilometre kuzeyinde bulunan Mahmutseydi Mahallesi'nde ikamet eden 75 yaşındaki Fatma Yeniacun, mahallelerine otobüsle ulaşım imkanının olmadığını belirterek, “Hem Alanya Belediyesi hem de muhtar bu meseleyle ilgilenmiyor. Daha önce çok söyledik ama hepsi topu Büyükşehir’e atıyor. Madem köyümüzü mahalle yaptılar, hizmet de getirsinler” diyerek yetkililerden bu sorunu çözmelerini istedi

Mahmutseydi halkı otobüs kıtlığından şikayetçi

Alanya’nın kuzey mahallelerinden biri olan Mahmutseydi, bir ulaşım sıkıntısıyla gündemde. Kent merkezinin 25 kilometre kuzeyinde bulunan Mahmutseydi Mahallesi'nde ikamet eden 75 yaşındaki Fatma Yeniacun, mahallelerine otobüsle ulaşım imkanının olmadığını belirterek, “Hem Alanya Belediyesi hem de muhtar bu meseleyle ilgilenmiyor. Daha önce çok söyledik ama hepsi topu Büyükşehir’e atıyor. Madem köyümüzü mahalle yaptılar, hizmet de getirsinler” diyerek yetkililerden bu sorunu çözmelerini istedi

19 Nisan 2018 Perşembe 18:11
Mahmutseydi halkı otobüs kıtlığından şikayetçi
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ULAŞIM sorununun, mahalle ekonomisini de kötü etkilediğini belirten Yeniacun, “Mahallemize ulaşım yok, ulaşım istiyoruz. Kiralık evler çok, ama ulaşım olmadığı için evlerde kimse oturmuyor. Alanya Belediyesi de muhtarımız da hiç ilgilenmiyor. Topu Büyükşehir’e atıyorlar.” dedi. Sorunun çözümü için mahalle halkı olarak imza topladıklarını da belirten Yeniacun, “60 tane imzayı muhtara teslim ettik, ama ilgilenen olmadı. Biz sadece, düzenli bir şekilde gelen halk otobüsü istiyoruz. Mahmutseydi mahalle oldu, mahallede hiç otobüs olmaz mı? Buranın diğer mahallelerden farkı ne? Hizmet gelmeyecekse neden mahalle olmuş? Ulaşım için halk otobüsü istiyoruz.” diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaMahmutseydiFatma Yeniacun
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