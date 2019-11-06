Mahmutlar’ın parkomat sorunu çözüldü

GEZGİNCİ, "Mahmutlar, Barbaros Caddesi parkomat sorununu, uzlaşı ile çözüme kavuşturduk. 7 Kasım 2019 tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar, Mahmutlar Barbaros Caddesi üzerinde ikamet eden vatandaşlarımız, Mahmutlar Muhtarımız sayın Ahmet Top’a, ikametgah ve trafik tescil belgelerini vermeleri rica olunur. 1 yıl boyunca, her ikamete 1 yıllık, 1 adet ücretsiz otopark aboneliği verilerek, yıl sonunda bu abonelik yenilenecektir. Bu uzlaşıya imkan sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’’e, Anet Yönetim Kurulu Başkanımız Mesut Kocagöz’e, Alanyaspor Yönetim Kurulu Başkanımız Hasan Çavuşoğlu’na ve Mahmutlar Muhtarımız Ahmet Top’a teşekkür ederiz. Mahmutlar ve Alanya halkına, bize olan güveninden, sükunetinden ve sabrından dolayı; Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Anet Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kocagöz’ün sevgilerini ve teşekkürlerini iletmek de boynumun borcudur" dedi.