Mahmutlar'dan Yücel'e 'İl' desteği

MHP Mahmutlar Mahalle Teşkilatı 'Alanya il olsun' kampanyası için 30 Aralık Cumartesi günü Mahmutlar Belediye Hizmet Binası'nın karşısında yer alan pazar yeri girişinde kampanyaya destek olmak amacıyla imza standı kurdu. Mahmutlar Mahallesi muhtarı Ahmet Top ve muhtar adayları, "Alanya şu an 300 bin nüfuslu coğrafi konumu, kültürel yapısı, doğası, 2 üniversitesi ile çoktan il olmayı hak etmiş durumda. Maalesef gelen iktidarlar söz verdi ama hiçbiri gerçekleştirmedi. Bu imza kampanyasıyla Alanya'nın il olacağına inanıyoruz. Alanya'da ayrı ayrı partiler yoktur, el birliğiyle Alanya'nın il yapılmasını istiyoruz" diyerek mahalle sakinlerini kampanyaya destek vermeye çağırdı. MHP Mahmutlar Mahalle Başkanı Mustafa Durusoy, "Alanya'nın en büyük mahallesi olarak bu kampanyaya biz de destek veriyoruz" diyerek Alanya'nın her anlamda il olmayı hak ettiğinin altını çizdi. MHP ilçe yöneticilerinden Kayhan Balta, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın başlattığı ve Mahmutlar mahallesinde de destek için açılan standta yer alarak Alanya'nın il olması için başlatılan 100 bin imza toplanması kampanyasına tüm Alanya halkının destek vermesini beklediklerini söyledi.

