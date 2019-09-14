Mahmutlar'da yeni okul inşaatı klimaları patlatıyor
Mahmutlar İlkokulu alanına yeni yapılan ortaokul inşaatından dolayı voltaj dengesizliğinden klimalar ardı ardına patladı
GÜNCEL 14.09.2019, 07:53 14.09.2019, 08:33
MAHMUTLAR İlkokulu alanına yeni yapılan ortaokul inşaatından dolayı CK Akdeniz Elektrik tarafından kaldırılan Trafo yeniden konmadığından dolayı elektrik voltajı yüksek veya düşük gelmesinden, Okuldaki klimalar devreye girince klimalar ardı ardına patladı. Öğrenci velileri "CK Akdeniz Elektrik Kurumunu ve Elektrik Kurumu Düzenleme Kurulunu defalarca aradık çözüm bulamadık. Bu sıcakta klima olmadığı için çocuklarımız sınıflara giremiyor. Bir an önce çözüm bekliyoruz" dediler.
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