Mahmutlar’da neler oluyor? 'Alanya Belediyesi kamuyu yanıltıyor'

Ceren ŞAHİN

ALANYA’NIN doğusunda nüfusu en kalabalık mahallesi olan Mahmutlar’da yaşanan imar karmaşası Yeni Alanya’nın manşetine taşınmış, belde belediyesinin eski meclis üyelerinden Mustafa Şimşek, yargı kararına rağmen 35 dönümlük eğitim alanını 9 dönüme düşürdüğü iddia edilen Alanya Belediyesi'ne ateş püskürmüştü. Şimşek "Kamu vicdanı bu rantın karşısında sızlamalıdır" demişti.

ALANYA BELEDİYESİ’NDEN FLAŞ YANIT

İddiaların üzerine Alanya Belediyesi tarafından Alanya Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanı Yüksek Mimar Fatma Melike Nazifoğlu’nun imzasıyla yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“08.04.2003 tarihli Mahmutlar Belediye Meclisi’nin 21 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Mahmutlar Uygulama İmar Planı kapsamında 118,89 dönüm eğitim alanı bulunmaktadır. 13.07.2018 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 648 sayılı kararı ile oybirliği şeklinde onaylanan Mahmutlar Mahallesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında ise 136,33 dönüm olarak planlanmıştır. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde bahsedilen yürüme mesafeleri başlığında ‘Madde 12 – (1) İmar planlarında yürüme mesafeleri, eğitim, sağlık ile yeşil alanların hizmet etki alanındaki nüfusun erişme mesafesi topografya, yapılaşma, yoğunluk, mevcut doku, doğal ve yapay eşikler dikkate alınarak planlanır’ dendiğinden özellikle ilkokul yapılacak alanlarda yürüme mesafeleri dikkate alınmış olup, sosyal donatı alanları bu kapsamda planlama alanında düzenlenmiştir. Bahsi geçen Eğitim Tesis Alanı’nın 35 dönümden, 9 dönüme düşmesi söz konusu değildir. Konut alanı yoğunlukları ve konumları dikkate alınmadan planlanan 35 dönüm Eğitim Tesis Alanı’nın kurumlarca verimli şekilde kullanılamayacağından, fonksiyonelliğinin arttırılması için planlama alanı içerisinde komşuluk birimleri ve ulaşım kolaylığı da dikkate alınarak tekrar düzenlenmiştir. Eğitim Alanları için Farklı Nüfus Gruplarında Asgari Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına İlişkin Standartlar ve Asgari Alan Büyüklükleri Tablosu Esas alınmıştır. Bölgenin ihtiyaçları gözetilerek farklı büyüklüklerde toplam 136,33 dönüm olarak planlanmıştır.”

‘BELEDİYE KAMUYU YANILTMAKTADIR’

Alanya Belediyesi’nin yapmış olduğu açıklamanın ardından Yeni Alanya’ya konuşan Şimşek, belediyenin kamuyu yanıltacak yönde bir açıklama yaptığını iddia ederek "Yönetmelik gereğince kamu alanları aynı ada içerisinde bulunmalıdır. Mahmutlar’da bahsi geçen eğitim alanında da aynı bölgede sadece 9 dönüm yer bırakıldığı belgelerle sabittir. Yanı sıra burada bir mahkeme kararı da mevcuttur. Mahkeme kararına rağmen bu bölgede herhangi bir düzenleme çalışması yapmaları da mümkün değildir. Toplamda 136,33 dönümlük bir araziden bahsediliyor ama bu yer aynı ada içerisinde bulunmamaktadır. Kamu arazileri aynı ada içerisinde miktarı azalmamak şartıyla dağıtılabilir, doğrudur. Fakat burada böylesi bir dağıtım söz konusu değildir. Aynı ada içerisinde dağıtımı gerçekleşen arazi 9 dönüm civarındadır. Açıkça söylemeliyim ki belediye tarafından kamuyu yanıltan böylesi açıklamalar yapılmasını doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.