Mahmutlar'da feci kaza! 6 yaralı

MAHMUTLAR D-400 Karayolu ile Mehmet Çakır Caddesi kavşağında zincirleme kaza meydana geldi. Dün gece saat 23.20 sularında meydana gelen kazada üç araç birbirine girdi. Alanya yönünden gelen, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen araç kontrolsüz dönüş yaparak, karşı yönden gelen iki araca çarptı. Araçlarda bulunan altı kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazada her üç araçta da ağır maddi hasar meydana geldi.
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