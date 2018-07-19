'Mahmutlar'a yerleştiğime pişmanım'

Asiye ELİAÇIK

PLAJA gelenlerin üzerini değiştirmesi için ayrılmış kabinler, tuvaletlerin kilitli olması nedeniyle insanlardan nasibini almış vaziyette. Suların dahi akmadığı duşlar da denizden çıkan insanları mağdur ediyor. Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşan ve Mahmutlar’da yaşayan yerleşik yabancı Irina İlhan adlı bir kişi, “Mahmutlar’da yaşadığımıza, buradan ev aldığımıza pişmanım. Mahmutlar’da denize giremiyoruz, Kargıcak’a gitmek zorunda kalıyoruz. Rusya’dan misafirlerim geldi, plaja getirmeye utanıyorum” dedi.

'KEŞKE BURADAN EV ALMASAYDIM'

Sahile çok güzel soyunma kabinleri, duş alanları ve tuvaletler yapıldığını ancak ilgilenenin olmadığını söyleyen İlhan, "Duş başlıklarının iki tanesi çalınmış, soyunma odaları tuvalet olarak kullanılıyor. Kum çok, temizlik yok. Kontrol edecek kimse yok. Ayrıca kaldırımlarda da hiçbir çeşme olmadığı için her yer kum. Kaldırımlar yıkanmıyor. Geçen senede aynıydı, hiç temizlik olmadı. Bu senede aynı. 5-6 sene önce çok güzel bakım yapıyorlardı. Şu anda hiçbir bakım çalışması yok. Mahmutlar plajları çok kötü. Bizim misafirimiz geliyor yurtdışından onlar da şaşırıyor bu kadar güzel bir şehirde böyle çirkin görüntülerin olmasına. Mahmutlar'a çok fazla apartman yapılmış ancak o kadar vergi alınmasına rağmen yapılan bir hizmet yok. Kurumların yaptığı hiçbir şey yok. Köyden bile daha berbat. Keşke buradan ev almasaydım, en berbat bölge. Kestel Mahallesi'nden geçerken, 'Keşke buradan ev alsaydık' diyoruz. Lütfen yetkililer daha çok kontrol etsinler. Parkların, sahillerin bakımına biraz para harcasınlar. Turistler için güzel bir şeyler yapsınlar" diye konuştu.

'SAHİLLERİMİZ BAŞIBOŞ KALDI'

Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top ise, "Mahmutlarımızın üç noktasına bay, bayan, engelli duş, duşa kabin ve tuvaletler yapıldı. Güzel bir hizmet yapıldı ancak insanlarımız hemen duş başlıklarını sökmüşler. Duşa kabin yeri soyunma mayosunu giyip üstünü çıkarma yeridir. Fakat maalesef tuvalet olarak kullanıyorlar. Neden o tuvaletler kilitli? Neden bir görevli verilmiyor? Belediyede 2 bin 500 kişi çalışıyor. 3 Mahmutlar, 1 Kargıcak, 1 tane de Kestel Mahallesi'ne hem hijyenin sağlanması hem etrafın temizliğine bakması için verilebilecek 5 personel yok mu? Sahillerimiz başıboş durumda. Rutin temizlik yapılmıyor. Konuyla ilgili yetkilileri aradığımız zaman herkes birbirinin üstüne atıyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle deniz, böyle doğa ve tarih bir arada yok. Ama maalesef gereken hassasiyet gösterilmiyor. Bizim gelen misafirleri en iyi bir şekilde ağırlamamız lazım. Tekrar gelsinler, reklamımız yapılsın diye. Bir turist demek bence bin turist demektir. En güzel reklam budur" dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 22:59