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Mahmutlar'a poliklinik jesti

Alanya Belediye Meclisi, Mahmutlar Hizmet Binası’nın birinci katının 10 yıllığına “Alanya Devlet Hastanesi Mahmutlar Semt Polikliniği” olarak kullanılması için onay verdi. Başkan Yücel, “Sağlık her şeyden önemlidir. Halkımızın sağlığı için biz hizmet binamızı seve seve veririz” dedi

Mahmutlar'a poliklinik jesti

Alanya Belediye Meclisi, Mahmutlar Hizmet Binası’nın birinci katının 10 yıllığına “Alanya Devlet Hastanesi Mahmutlar Semt Polikliniği” olarak kullanılması için onay verdi. Başkan Yücel, “Sağlık her şeyden önemlidir. Halkımızın sağlığı için biz hizmet binamızı seve seve veririz” dedi

03 Mart 2015 Salı 17:39
Mahmutlar'a poliklinik jesti
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ALANYA Belediye Meclisi Mart ayı olağan oturumu bugün saat 14.00’de Belediye Meclis  Salonu’nda meclis üyelerinin katılımıyla Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlığında yapıldı.  Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu raporlarının görüşülüp onaylanmasından sonra, gündem dışı talepler görüşüldü. Alanya Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan’ın dilekçesi de Meclis’in onayına sunuldu. Başhekim Dr. Tevfik Yazan, Meclis’e sunduğu dilekçesinde Alanya Belediyesi Mahmutlar Ek Hizmet Binası’nın zemin katının Alanya Devlet Hastanesi’ne Semt Polikliniği olarak tahsis edilmesini talep etti. 
'HALKIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ'
Alanya Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan’ın talebi Başkan Yücel tarafından meclis üyelerinin onayına sunuldu. Mahmutlar Hizmet Binası’nın Alanya Devlet Hastanesi’ne tahsisi tüm üyelerin kabul oyuyla onaylandı. Bazı meclis üyelerinin tahsis süresinin 5 yıl olması gerektiği yönünde görüş bildirmesi üzerine Başkan Yücel, “Sağlık her şeyden önemlidir. 10 yıllığına ve ücretsiz olarak verelim. Bu da halkımıza çok önemli bir hizmettir. Halkımızın sağlığı için hiçbir tereddüt duymadan hizmet binamızı Semt Polikliniği olarak Devlet Hastanemize tahsis ederiz. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun“ dedi.
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Son Güncelleme: 03.03.2015 16:41
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Yorumlar
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MÜZEYYEN ÇELİK 2015-03-04 01:07:27

hari̇ka bi̇r uygulama.başkanimiza cani yürekten teşekkür edi̇yorum.

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MÜZEYYEN ÇELİK 2015-03-04 01:07:28

hari̇ka bi̇r uygulama.başkanimiza cani yürekten teşekkür edi̇yorum.

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MÜZEYYEN ÇELİK 2015-03-04 01:07:28

hari̇ka bi̇r uygulama.başkanimiza cani yürekten teşekkür edi̇yorum.

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