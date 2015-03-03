Mahmutlar'a poliklinik jesti

ALANYA Belediye Meclisi Mart ayı olağan oturumu bugün saat 14.00’de Belediye Meclis Salonu’nda meclis üyelerinin katılımıyla Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlığında yapıldı. Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu raporlarının görüşülüp onaylanmasından sonra, gündem dışı talepler görüşüldü. Alanya Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan’ın dilekçesi de Meclis’in onayına sunuldu. Başhekim Dr. Tevfik Yazan, Meclis’e sunduğu dilekçesinde Alanya Belediyesi Mahmutlar Ek Hizmet Binası’nın zemin katının Alanya Devlet Hastanesi’ne Semt Polikliniği olarak tahsis edilmesini talep etti.

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