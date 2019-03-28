Mahmutlar yeni sanayide çalışmalar tam gaz

ALANYA Belediyesi tarafından sıcak asfalt çalışması yapılan, Çıplaklı, Bedanlar ve Yiğit Sokakta asfaltın ardından çizgi çalışması başlatıldı. Daha önce kaldırım ve çevre düzenlemesi yapılan caddelerde yol çizgi çalışmaları tamamlandı.

SÜLEYMANLAR MAHALLESİNDE DURDU TEYZENİN HEYELANDAN KAPANAN YOLU AÇILDI

Merkezden kırsala uzanan oldukça geniş bir coğrafyada çalışma yürüten Alanya Belediyesi ekipleri, mahsur kalan vatandaşlarında imdadına yetişmeye devam ediyor. Bu kapsamda Süleymanlar Mahallesinde Engin Mevkiinde engelli Durdu Kaplan’ın heyelandan kapanan yolu iş makineleri ile açıldı.