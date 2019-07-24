Mahmutlar Mahallesi’ne yeni spor alanı geliyor

Alper Kutay

ALANYA Belediyesi, Mahmutlar Mahallesi’ne spor alanı ve futbol sahası yapmak için kolları sıvadı. Mahmutlar halkının uzun süredir arzuladığı tesislerin hafriyat çalışmaları başladı. Sahanın yapımı için yaklaşık bir yıldır çalışan Yılmaz Bağışlar, dün yaptığı açıklamada, hafriyat çalışmalarına başladıklarını söylemişti. Alanya Belediyesi Spor Müdürü ve Kestelspor Kulüp Başkanı Levent Uğur ise tesislerle ilgili teşekkür mesajı yayımladı. Uğur, “Alanya Belediyesi olarak Mahmutlar Mahallesi’ne yapacağımız spor alanı ve futbol sahasının hafriyat çalışmaları başlamıştır. Bu projenin hayata geçmesinde başta Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel’e, Mahmutlaspor Kulüp Başkanı ve Meclis Üyesi Yılmaz Bağışlar’a, Fen İşleri Müdürü Rüştü Özgür Karamut'a ve Fen İşleri Müdürlüğü görevlisi Emin Yücesan’a teşekkür ederim” dedi.



Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 22:52