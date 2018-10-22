Mahmutlar kışa hazır mı?

PEKİ Alanya'nın en büyük mahallelerinden 40 bin nüfuslu Mahmutlar'da esnaf kışa hazır mı? Alanya'nın her mahallesinin nabzını tutan Dim TV(dimtv.tv) muhabirleri kış aylarında altyapı ve sel baskınlarıyla gündeme gelen Mahmutlar'a giderek esnaftan durum değerlendirmesi aldı. Atatürk Caddesi esnafı sorunun sadece altgeçitlerde olmadığını cadde üzerindeki yolda biriken suyunda dükanlarına zarar verdiğini söyledi. Esnaf, "Dükanlarımızın yağan yağmurlardan sonra gider hattı tıkanıyor. Kendi imkanlarımızla sorunu her kış halketmeye çalışıyoruz" dedi.

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