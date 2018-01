Mahmutlar kan kaybediyor

- Yasin ARAZ

ALANYA'NIN en büyük mahallesi Mahmutlar'da vatandaşlar isyanın eşiğine geldi. Kışın 10 bini yabancı 50 bin kişinin yaşadığı, yazın da nüfusu 80 bine kadar çıkan Mahmutlar'da bankalar tek tek kepenk kapatıyor. Önce HSBC ve Denizbank Mahmutlar şubelerini kapattı, şimdi Finansbank da terk etme kararı aldı.

MUHTAR: GERİLEME SÜRECİNDEYİZ

Konuyla ilgili Yeni Alanya'nın sorularını yanıtlayan Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top "Mahmutlar gerileme sürecine girdi. 2014 seçimlerine kadar biz ilçe olmanın hayalini kurup, çabasını veriyorduk, şimdi şu duruma bakın. HSBC vardı, gitti, Denizbank gitti, şimdi de Finansbank gidiyor. Tarım, turizm deseniz zaten geriledi. Şu an Mahmutlar'daki dükkanların yüzde 40'ı ya satılık ya kiralık. Mahmutlar'ın ne üniversitesi var, ne fabrikası var. Hepsini geçtim Noter bile yok. Mahmutlar'a yapa yapa cezaevi yaptılar" dedi.

'BAKANIMIZDAN DESTEK İSTİYORUZ'

Top, açıklamalarının devamında şunları söyledi: "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'ndan destek bekliyoruz. Son olarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) Mimarlık ve Havacılık fakültelerine izin çıktı. Neden Mimarlık Fakültesi Mahmutlar'a yapılmıyor? Yerimiz de var. Mahmutlar burada yetim kaldı. Sahip çıkanımız yok.

'YERLEŞİK YABANCILAR GİDİYOR'

Uçak düşürme olayından sonra Ruslar zaten Mahmutlar'dan gitmişti. Hem de 100 bin Euro'lara aldıkları evleri 20-25 bin Euro'ya satarak gittiler. Hemen ardından İskandinavlar ve Almanlar gitti. Kalanlar da gitmeye devam ediyor. Şimdi Mahmutlar'a sadece İranlı ve Iraklılar geliyor. Avrupalı'yı kaçırdık, Araplara kaldık. Mahmutlar'dan 4 tane belediye meclis üyesi var, kimse gıkını çıkarmıyor. Fabrika yok, noter yok, polis yok, şimdi bankalar da kaçmaya başladı. Her yer 12-13 katlı bina ama bomboş. Rus, Alman, Norveçli, İsveçli turistlerin çıkmadığı Mahmutlar, şimdi girmedikleri yer oldu."

'ARAPLARI GÖREN GİDİYOR'

Mahmutlar Post Gazetesi'nin sahibi Mesut İlhan da yaptığı değerlendirmede "Bu durumun yaşanmasının birinci gerekçesi Bütünşehir Yasası. Mahmutlar bu yasadan sonra eksen kayması yaşıyor. İki yılda 157 tane işyeri kapandı. 3 de banka kapandı. Simit Sarayı da şu an kapatma hazırlıkları yapıyor. İşyerleri kiraları ödeyemiyor, maaşları ödeyemiyor, kredi alıyor, onu ödeyemiyor. 10 bin yabancı nüfus var. Ancak bölgede hiç bir hareket yok. Ne bir organizasyon düzenlenir, ne bir etkinlik yapılır. Ölü bölge gibi. Yabancılar dahil herkes şehri terk ediyor. Bu nüfusu sadece bir muhtar yönetiyor. Polis karakolu, noter, fakülteye ihtiyacımız var. Bunlar gelmeyince insanlar gitmeye başladı. Belediye varken yüzlerce işadamı, müteahhit vardı. Her kesim para kazanıyordu, şimdi kimse durmuyor. Dükkana uğruyor, sonra Alanya merkeze gidiyor. İki yıldır Avrupalı'ya zaten ev satışı yok. Hep Arap geldi. Arapları gören Avrupalı da evini bırakıp Mahmutlar'ı terk ediyor" dedi.

'BANKALAR PROSEDÜRLE EZİYOR'

Alanya'nın tanınmış simalarından olan emekli bankacı İsmail Hatioğlu "Mahmutlar'da tam olarak neler yaşanıyor, tahmin etmek güç. Ancak bankaların böyle karar almasının çok fazla nedeni de olmaz. Muhtemelen yeterli talebi göremediler. Çünkü Mahmutlar'da bir anda çok sayıda banka açılmıştı, sanırım umduklarını bulamadılar. Esnafın pili zaten bitik, bankalar da esnek davranmıyor ne yazık ki. Bir esnaf veya vatandaş kredi çekmek istese ya ipotek istiyor, ya da kefil istiyor. Talebi karşılayamayan vatandaşlar da başka şeylere yöneliyor. Bu yüzden esnaf da, vatandaş da bankalara ilgi göstermiyor" dedi.