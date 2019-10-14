Mahmutlar'ı karasinek bastı

İLAÇLAMADAN sorumlu olan Antalya Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine seslenen Çandır, “14 yıldır yaşadığım Alanya’da bu kadar karasinek olduğuna ilk kez şahit oluyorum. Oy verdiğim için hatırlatayım. Karasinekler belli başlı hastalık taşıyıcılarıdır. Tifo, tüberküloz, kolera ve dizanteri gibi rahatsızlıklara yol açan 100’ün üzerinde hastalık mikrobunu taşıdıkları bilinmektedir” dedi. Çandır’ın bu açıklamasına Mahmutlar Post Gazetesi sahibi Mesut İlhan’dan destekleyici bir yanıt geldi. İlhan, “Büyükşehir Belediyesi’nde karasinek ilacı kalmadığını öğrendim maalesef. Yapılan dumanlama da karasineği öldürmüyormuş. Muhittin Böcek bu konulara maalesef hiç ağırlık vermiyor. Büyükşehir Yasası’nı çıkaranlar neye hizmet ettiklerini bir bilseler, her şey daha güzel anlaşılacak” diye konuştu.