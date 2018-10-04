Mahmutlar halkının 'Atık su' isyanı

MAHMUTLAR Mahallesi Küves Sokak sakinleri evlerinin önünde yaşanan atık su problemine çözüm bulunamadığı için zor durumda kalıyor. Küves Sokak’ta bulunan evlerin birçoğu pis su giderlerine kendilerince çözüm bulurken, evlerinin konumlarından dolayı sorunlarına çözüm bulamayan vatandaşlar biriken pis su atıklarının yola akmasına sebebiyet veriyor. Halkın ve sokağın nabzını tutan Dim TV’ye konuşan mahalle sakinleri evlerinin önünde biriken ve kötü kokulara sebebiyet veren pis su atıklarının mahallenin yaklaşık 300 metre yakınından geçen arıtma hattına bağlanmasını istiyor.

SARIHASANLI SOKAK KOKUDAN RAHATSIZ

Alanya'nın ve sokağın nabzını tutan Dim TV (dimtv.tv), bugün Mahmutlar bölgesinde yaşayan vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam etti. Mahmutlar sokaklarındaki en büyük sorun, altyapı olarak göze çarptı. Bu soruna maruz kalan Mahmutlar Sarıhasanlı Sokak sakinleri de Dim TV aracılığıyla seslerini duyurmaya çalışıp kendilerine 500 metre yakında bulunan atık su hattına pis su giderlerinin bağlanması için yetkililerden talepte bulundu. AYRINTILAR DİM TV ANA HABER'DE...

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 16:16