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Mahmutlar halkı dertlerini Dim TV'ye anlattı

Alanya'nın olduğu gibi çevre mahallelerin de nabzını tutan Dim TV (dimtv.tv), Mahmutlar Mahallesi halkına 'Mahmutlar'ın en büyük sorunu nedir?' diye sordu

Mahmutlar halkı dertlerini Dim TV'ye anlattı

Alanya'nın olduğu gibi çevre mahallelerin de nabzını tutan Dim TV (dimtv.tv), Mahmutlar Mahallesi halkına 'Mahmutlar'ın en büyük sorunu nedir?' diye sordu

12 Nisan 2018 Perşembe 23:34
Mahmutlar halkı dertlerini Dim TV'ye anlattı
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ALANYA'NIN olduğu gibi çevre mahallelerin de nabzını tutan Dim TV (dimtv.tv), Mahmutlar Mahallesi halkına 'Mahmutlar'ın en büyük sorunu nedir?' diye sordu. Vatandaşların ortak tepkisi ulaşım olurken, 45 bin nüfuslu kente ulaşımın 20 kişilik 18 adet otobüsle sağlanmaya çalışılmasının anlaşılmaz olduğunu belirttiler. Öte yandan hastane problemine de değinen vatandaşlar, yetersizlikten dolayı halen tedavi için Alanya merkeze gitmek zorunda kaldıklarını söylediler.
'POLİKLİNİKTE DOKTOR YOK'
MUHAMMET KISA (EMEKLİ) 
Mahmutlar'a daha önceden yapılacağı sözü verilen otogarın bir an evvel yapılmasını istiyorum. Ayrıca poliklinikte doktor eksiği var. Bu problemin bir an önce çözülmesini istiyoruz. Antalya Byükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi elinden geleni yapıyor. Ancak tabi ki bizim de eksiklerimiz, hizmet beklentilerimiz var. 
'ULAŞIM SIKINTISI YAŞIYORUZ'
MEHMET ÜNAL (EMEKLİ) 
Mahmutlar'ın ulaşım sıkıntısı var. Büyükşehir Belediyesi'nin bu problemi çözmesi lazım. Alanya'dan Mahmutlar'a büyük otobüsler girmiyor. Yangılı bölgesine kadar geliyor sadece. Üstelik o otobüsler Mahmutlar'ın iç taraflarına giren dolmuşlardan daha ucuz. Bu otobüslerin artık Kargıcak bölgesine kadar gelmesini istiyoruz. Ayrıca poliklinikte doktor sıkıntısı çekiyoruz. Vatandaşlar burada mağdur oluyor, doktorların ne zaman gelip gelmeyeceğini takip etmekte zorlanıyorlar. 
'AYDINLATMALAR ARTTIRILSIN'
HÜSEYİN TURANTEPE (EMLAKÇI)
Öncelikle Barbaros Caddesi'nin aydınlatılmasını istiyoruz. Saat 20.00'den sonra insanlar yürümeye çekiniyor. Karanlık olduğu için insanlar sokağa çıkamıyor. Bunun yanında bir de sahildeki kayaların kırılması gerekiyor. İnsanlar denize girdiği zaman ayaklarını kesiyorlar. Denize girmek için Alanya merkeze ya da Okurcalar'a gitmek zorunda kalıyoruz. Mahmutlar'ı ve başkanımızı çok seviyoruz. Umuyoruz ki sesimizi duyarlar ve bu konuda bir adım atarlar.

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MahmutlarDim Tvçevre Mahalleler
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