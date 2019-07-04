Mahmutlar'dan örnek tablo: Muhtarlık değil adeta kütüphane!

ALANYA'NIN en büyük mahallesi olan Mahmutlar'ın muhtarı Ahmet Top, "Halkımız da turist misafirlerimiz de kütüphanemizden yararlanıyor" dedi. Muhtar Top, vatandaşa seslenerek kütüphanelerine katkıda bulunmaya çağırdı. Türk ve dünya edebiyatından birçok kitabı bulabileceğiniz “Muhtarlık Kütüphanesi” yabancı dilde pek çok eser yer alıyor. Ahmet Top, “Turistler sahile giderken buradan diledikleri kitabı alıp, şezlonglarında okuyor. İngilizce, Almanca, Rusça, hatta Fince kitaplarımız da mevcut” dedi.Ahmet Top, Alanya ve Mahmutlar halkından evlerinde bulunan okudukları kitapları, Mahmutlar içinde muhtarlık ofisine ve altıncı durakta bulunan diğer kütüphanelerine getirerek bağışlamalarını, kütüphaneyi elbirliği ile büyütmelerini istedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2019, 15:40