Mahmutlar'da yanan otele SGK’dan destek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Alanya Müdürü Muharrem Kaya, bugün Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde çıkan yangında hasar gören Grand Santana Otel'i ziyaret etti

Mahmutlar'da yanan otele SGK’dan destek
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OTELİN giriş katındaki mutfak ve restoran bölümünde, saat 06.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bütün katı saran alevler, daha sonra otelin 1 ve 2. katlarına da sıçradı. Haber verilmesi üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otelin mutfak ve restoran bölümünün yanı sıra 1 ve 2. katları, kullanılamaz hale geldi. Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından SGK Alanya Müdürü Kaya, işletmeyi ziyaret ederek yetkililerle görüştü. Geçmiş olsun temennisinde bulunan Kaya, “SGK olarak her zaman olduğu gibi bu zor dönemlerinizde de yanınızdayız. İhtiyaç halinde her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.  Santana Otel yetkilileri ise Kaya’ya bu zor zamanlarında yanlarında oldukları için teşekkür etti.

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