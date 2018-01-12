Mahmutlar'da vatandaşın yol tepkisi

ÖZELLİKLE yerleşik yabancıların yoğunlukta yaşadığı bölge olması itibariyle yolun oldukça tepki aldığını ifade eden Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top, "Alanya Belediyesi ile sürekli irtibat halindeyiz. Yol şu an kötü durumda ama belediyenin de hava şartlarından dolayı yapacağı bir şey yok. Zaten asfaltlanacağı için mıcır dökülmüştü ama yağmur yağınca kaldı. Havalar iyileştikten sonra yapacaklar. Şu an çamur içerisinde ama kimsenin yapabileceği bir şey yok. Vatandaşlarımız hiç endişe etmesin, takipçisiyiz" dedi.