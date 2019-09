Mahmutlar'da spor tesisi ne zaman bitecek? Dim TV sordu, Muhtar Top yanıtladı

MAHMUTLAR Mahalle muhtarı Ahmet Top devam eden inşaat süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Seçime 15 gün kala bir önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından 75 milyar Türk Lirası ihale bedeliyle temele atılan projenin, şu anda finanse edilmesinin kolay olmayacağına dikkat çeken muhtar Top, “Yatırımlar devam ediyor, fakat şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 6 katrilyon borcu var. Her ay da bu rakam giderek artıyor. Önümüzdeki aylarda bütçe görüşmeleri olduğu zaman Aytemiz Alanyaspor Tesisleri’ne de gerekli bütçe ayrılmasını bekliyoruz. Yapılan hizmetlerin devam edeceğini umuyorum” dedi.

‘TESİS PROJESİNE ÖDENEK SORUNUYLA BAŞLANDI’

Bir önceki dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in Aytemiz Alanyaspor Tesisleri temelini atarken projenin finanse edilmediğini söyleyen Ahmet Top, “Türel proje ile ilgili elinden geleni yapsa da spor tesisinin temeli sorunlarla atıldı. Bütçede açık olmasına rağmen 75 trilyonluk bir ihalenin zamanlaması yanlıştı” dedi.

‘MAHMUTLAR ÜVEY EVLAT MI?’

Mahmutlar Mahallesi’nin ilçe olmamasının büyük bir sorun olduğunu dile getiren muhtar, “Ben şu an 100 bin kişilik bir mahallenin muhtarıyım. Düşünün bu nüfus sadece tek bir muhtarla yönetiliyor. Muhtarlık gerekli mercilerle iletişim aracı olması gerekirken, herhangi bir ödenek ve bütçemiz olmamasından dolayı bir çok sorunla da karşı karşıyayız” dedi.

‘BELEDİYLERDE FİNANSAL SORUNLAR VAR’

Şu an Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde finansal sorunlar olduğunu söyleyen Muhtar Ahmet Top, “Şu an belediyelerinin kasalarında para yok. Para olsa bu projeler çoktan bitmişti. Hizmetler geç olacak ama mutlaka tamamlanacak. Bu süreçlerde sabırlı davranmamız gerekiyor. Alanya Belediyesi’ne de, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne de sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.