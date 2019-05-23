Mahmutlar'da ortalık karıştı: Muhtar Top'a şok suçlama!

ALANYA'NIN en büyük mahallesi olan ve hatrı sayılır sayıda yerleşik yabancının yaşadığı Mahmutlar’da şok bir iddia gündeme geldi. Alman vatandaşı olan ve Mahmutlar’da yerleşik olarak yaşayan Susanne Krzyauski Muhtar Ahmet Top’u suçladı. Gündeme bomba gibi düşen olay sonrası ise sular bir türlü durulmadı.

ALMAN KADINDAN ŞOK İDDİALAR

Mahmutlar Muhtarı Ahmet Top’un imzaladığı her evrak için kendisinden para aldığını ifade eden Alman kadın, bu durumun normal olmadığını anladığını ve yetkililere seslendiğini söylemişti. Muhtar Ahmet Top’un diğer yabancı arkadaşlarından da bu şekilde paralar aldığını öğrendiğinde şok olduğunu belirtmişti.

MUHTAR TOP'TAN O İDDİALARA YALANLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Muhtar Ahmet Top bir açıklama yaparak, iddiaları yalanlamıştı. Muhtarın konuyla açıklamaları şu şekildeydi: Bir gazete yine hakkımda asılsız haber yapmış. Ben 15 yıldır muhtarım hiçbir vatandaşımdan bugüne kadar evrak başı yasal olduğu halde ücret talep etmedim. Yine yerleşik turistlerimizin işlemlerinde de hiçbirinden ne viski ne euro ne de para istemedim, istememde. Benim para ile işim olmaz. Bu iş gönül işidir. Halkım zaten geçen seçimde gereken dersi verdi. Kamuoyu Ahmet Top’u biliyor. Aynı çizgide devam ediyoruz. En güzel hizmetlerin gelmesi için aza arkadaşlarımızla beraber gövdemizi koyduk.” dedi.

ALMAN KADIN: ELİMDE BELGELER VAR, SAVCILIĞA GİDERİM

Hakkında yapılan iddiaları yalanlayan Muhtar Ahmet Top'a tokat gibi cevap muhatabından geldi. ‘Muhtar rüşvet aldı’ iddiasında bulunan Alman Vatandaşı Susanne Krzyzask "Tüm iddialar noktasına kadar doğrudur. Benim başka bir arkadaşımdan da yine aynı yolla para almış. Gerekirse para veren yerleşik yaşayanlar olarak savcılığa giderek suç duyurusunda da bulunabiliriz" dedi. Alman Vatandaşı Susanne kendi dilinden canlı kamera kaydı ile rüşvetin alındığını doğruladı.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 16:00