Mahmutlar'da kermese yoğun ilgi

MAHMUTLAR Mahallesi'nde bulunan Kılıçaslan İlköğretim Okulu'nun düzenlediği kermese ilgi büyük oldu. Mahmutlar Hizmet Binası karşında bulunan parkta düzenlenen kermese AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, İYİ Parti Alanya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Banu Tutgaç, Alanya eski Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, Demirtaş eski Belediye Başkanı Mustafa Karagöz, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Mahmutlar eski Belediye Başkanı Alaaddin Çakır, Mahmutlar Restoranlar Birliği Başkanı Nurettin Göbüt, iş adamı Abdullah Pişkin, iş adamı Özgür Çakır, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Çok renkli görüntülerin yaşandığı kermeste Kılıçaslan İlköğretm Okulu Müdürü Fatma Ayan, kermese gelerek destek olan herkese teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er "Çok güzel yemekler hazırlanmış, bol çeşit yemek ve tatlıların olduğunu görüyoruz. Aslında bu kermesin bir diğer yönü var. Bu da okul-aile dayanışmasını sağlamak, öğretmen ve öğrencilerin buluşmasına vesile olmak. Bu açıdan ben bu etkinliği önemsiyor ve emeği geçen herkesi, başta okul idarecileri ve okul aile birliği temsilcilerini tebrik ediyorum" dedi.