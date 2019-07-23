Mahmutlar'da işlem tamam! Bağışlar’ın projesine ilk kazma vuruldu

ALPER KUTAY

31 MART Yerel Seçimleri’nden önce “Mahmutlar’da spor sahası yapacak yer bulamıyoruz, 20 dönüm yer bulursak kiralayıp spor sahası yapacağım” diyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e o dönem yanıt veren Alanya Belediye Meclis Üyesi, Mahmutlarspor Başkanı ve İnşaat Mühendisi Yılmaz Bağışlar, “Saha yeri için Milli Emlak Müdürlüğü’nden olumlu yazı aldık, şimdi sıra Alanya Belediyesi’nde” diyerek mesaj vermişti. Mahmutlar Mahallesi’nde 2129 parsel numaralı yaklaşık 19 dönümlük arazi için Alanya Milli Emlak Müdürlüğü ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlanması üzerine düğmeye basan Bağışlar, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de tam desteği ile hafriyat çalışmalarına bugün itibariyle başladı. Mahmutlarspor Futbol Sahası ve Kamp Alanı Tesis Projesi’ne başladıklarını müjdeleyen Bağışlar, Bakan Çavuşoğlu ile Başkan Yücel’in yanı sıra proje çizim desteklerinden ötürü Antalya Mimarlar Odası Alanya Temsilcisi İbat Bostancı ile Belediye Spor Müdürü Levent Uğur'a da teşekkür etti. Yola, uzlaşmacı ve vatandaş odaklı çizgiyle devam ettiklerini söyleyen Bağışlar, “Alanya Belediyesi destekli tahsisini bitirdiğimiz projede ilk kazmayı vurduk. Bölgenin en büyük yerleşim birimi olan Mahmutlar Mahallesi gençliğine hayırlı uğurlu olsun” dedi.