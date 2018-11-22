Mahmutlar'da doktor krizi

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na dahi ulaşan bu sorunun aylardır çözüme kavuşmaması ise bölge halkını adeta isyan ettirdi. 3 hafta üst üste Mahmutlar Semt Polikliniği’ne giden vatandaşlar, çeşitli mazeretlerle doktor gelmediği yanıtı alınca tedavi olamadıklarını iddia etti. Konuyla ilgili Dim TV'ye açıklama yapan Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top, semt polikliniğinde yalnızca tek doktorun çalıştığını ifade ederek, “Bu kadar nüfusa tek doktor olur mu? Sorunu Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na da ilettim ama gelen giden olmadı. Mahmutlar’ın nüfusuna göre burada en az 5 doktor görev yapmalı” dedi.Ayrıntılar saat 18:00'da Dim Tv (dimtv.tv) Ana Haber'de.