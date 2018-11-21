Mahmutlar'da 10 daireden 7'si Arapların

BU gidişatın devam etmesi halinde kültürel açıdan şehir dengesinin bozulabileceğini ifade eden Muhtar Top, “Mahmutlar’da Arapların işlettiği dükkanlar açıldı, artarak devam ediyor. Ama bu dükkanlar yalnızca kendi uluslarına hitap ediyor. Eksen tamamen Araplara kaymış durumda.

Ülkelerindeki baskı ve rejimden kaçan Ortadoğulular burada yeni bir yaşama başlıyor. Kültürel açıdan Ortadoğuluların şehrimize maddi ve manevi katkı vermesi çok zor” dedi. Ayrıntılar saat 18.00'da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde