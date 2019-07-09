Mahmutlar'a dev tesis yolda!

Alanya Belediye Meclis Üyesi ve Mahmutlarspor Kulüp Başkanı olan İnşaat Mühendisi Yılmaz Bağışlar, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de tam destek verdiği Mahmutlarspor Futbol Sahası ve Kamp Alanı Tesis Projesi’nin hazır olduğunu söyledi.

Mahmutlar'a dev tesis yolda!
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YOLA, uzlaşmacı ve vatandaş odaklı çizgiyle devam ettiklerini söyleyen Bağışlar, “Alanya Belediyesi destekli tahsisini bitirdiğimiz ve yakında yapımına başlayacağımız tesisin projesi hazır. Mahmutlarspor Kulüp Başkanı ve Alanya Belediye Meclis Üyesi olarak, kıymetli desteklerinden ötürü Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel’e ve proje çizim desteklerinden ötürü Antalya Mimarlar Odası Alanya Temsilcisi Sayın İbat Bostancı'ya teşekkür ederim” dedi.

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