Mahmutlar'a dev tesis yolda!

YOLA, uzlaşmacı ve vatandaş odaklı çizgiyle devam ettiklerini söyleyen Bağışlar, “Alanya Belediyesi destekli tahsisini bitirdiğimiz ve yakında yapımına başlayacağımız tesisin projesi hazır. Mahmutlarspor Kulüp Başkanı ve Alanya Belediye Meclis Üyesi olarak, kıymetli desteklerinden ötürü Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel’e ve proje çizim desteklerinden ötürü Antalya Mimarlar Odası Alanya Temsilcisi Sayın İbat Bostancı'ya teşekkür ederim” dedi.