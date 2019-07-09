Mahmutlar'a dev tesis yolda!

Alanya Belediye Meclis Üyesi ve Mahmutlarspor Kulüp Başkanı olan İnşaat Mühendisi Yılmaz Bağışlar, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de tam destek verdiği Mahmutlarspor Futbol Sahası ve Kamp Alanı Tesis Projesi’nin hazır olduğunu söyledi.