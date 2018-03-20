'Mahalleli sevmiyor' diye çatıya çıktı

OLAY, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Ahmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi belirlenemeyen bir şahıs, mahalleli tarafından sevilmediğini belirterek 3 katlı binanın çatısına çıkıp intihar etmek istedi. Şahsın çatıda bağırması üzerine olayı gören vatandaşlar ihbarda bulunup polis, itfaiye ve sağlık görevlilerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler şahsın düşme ihtimaline karşı yere hava yastığı kurdu. Valiyle görüşmeden inmeyeceğini belirten şahıs aşağıda kendini izleyen ve cep telefonu ile çeken vatandaşları görünce zaman zaman kriz geçirdi.

Polis ikna etti

Gencin intihar girişimini izleyen vatandaşların rahat tavırları ise dikkat çekti. Vatandaşların kimisi parkta kimisi evinin balkonundan çatıdaki genç adamı izledi. 2 saat boyunca çatıdaki eylemini sürdüren şahıs, polis ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından aşağıya indirildi. Şahıs, ifadesi alındıktan sonra Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.