Mahalleli linç etti! Erkek çocukları taciz edip...

OLAY, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 232’nci Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, sosyal medyada adı Fırat E. olan şahıs, buradan iletişim kurduğu 4 erkek çocukla görüştü. Çocuklara ilk başta para verip elbise alan şahıs, iletişimini de sürdürdü. Yazışmalarına devam eden şahıs, çocuklarla cinsel ilişki kurmak istedi. 14 yaşındaki bir çocuğun durumu mahallelilere anlatması sonrası bir grup vatandaş, şahısla çocukmuş gibi mesajlaşıp yanlarına gelmelerini sağladı. Teşhis edilen şahıs, öfkeli kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü. Öfkeli grubun arasından zorla çıkarılan şahıs, olay yerine gelen güvenlik güçlerine teslim edildi. Şahıs, hastanedeki işlemlerin ardından çocuklar ve aileleri ile birlikte karakola götürüldü.

Mahalleli tacizciyi yakalamak için plan yaptı



Yaşanan olayla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan mahallelilerden Ramazan Akan, sokaklarında yaşayan bir çocuğun yanlarına geldiğini ve bir kişinin kendisine pis mesajlar attığını söylediğini kaydetti. Akan, “Biz de kendisine mesajlaşmaya devam etmesini ve evde kimsenin olmadığını söylemesini istedik yanımıza gelmesi için. Sokakta gördüğümüz sırada bütün mahalleli üstüne düştü ve öldüresiye dövdü. Erkek çocuğu hepsi, mesajlarda gel sana para vereyim, elbise alayım, bundan pişman olmazsın gibi yazılar vardı. Bizde buna dayanamadık ve dövdük. Daha sonra polise teslim ettik” dedi.



Volkan Kaya isimli mahalleli ise, tacize uğrayan çocuğun kendi sokaklarında yaşadığını söyledi. Kaya, mesajlarda ağza alınmayacak şeyler yazdığını, şahsı yakalayıp polise teslim ettiklerini dile getirdi. 14 yaşındaki Ramazan D. isimli çocuk ise, şahsın Facebook’taki isminin Fırat E. olduğunu ifade ederek, “Gerçek ismi Servet, bize aşkım diyordu para veriyordu. Biz bunu ağabeylerimize söyledik ve buraya çağırıp polise teslim ettiler” diye konuştu.

