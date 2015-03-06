Mağdur Yozgat ailesine Çavuşoğlu’ndan ev sözü

Alper KUTAY ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’da açılan ITB Berlin Turizm Fuarı’na katıldıktan sonra, Ocak ayında Almanya'nın Stuttgart kentindeki evlerinin yakınlarında bulunan bir benzinlikte ırkçı saldırıya maruz kalan Yozgat Ailesi’ni ziyaret etti ve ailenin Bad Canstatt semtinde bulunan evine Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslı ile birlikte gitti. Ailenin en küçük çocuğu Nisanur'u kucağına alan ve bir süre sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Nisanur ve ablaları Zehra ile Sümranur'a çeşitli hediyeler verdi. DAHA BÜYÜK BİR EV İSTEDİLER Baba İlhan Yozgat ile de bir süre sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, ailenin sorunlarını dinledi. İlhan Yozgat, evlerinin yakınında saldırıya uğradıklarını, bu nedenle ailesinin evden dışarı çıkmakta zorlandığını söyledi. Evlerinin 50 metrekareden ibaret olduğunu dile getiren Yozgat, farklı bir semtte daha büyük bir eve taşınmak için Bakan Çavuşoğlu'dan yardım talep etti. Bunun üzerine Bakan Çavuşoğlu, konunun takip edilmesi ve aileye yeni ve büyük bir ev bulunması talimatını verdi. OCAK’TA SALDIRIYA UĞRADILAR İlhan Yozgat, eşi ve üç kızıyla 31 Ocak'ta evlerinin yakınındaki bir benzin istasyonunda aracından inip markete girdiği sırada, iki erkek otomobillerine binip eşi ve çocuklarına ırkçı söylemlerle tacizde bulunmuştu. Saldırganları araçlarından inmeye ikna edemeyen Yozgat'ın eşinin, yardım istemek için otomobilden kucağındaki bebeğiyle inmesi üzerine çevresini saran saldırganlar, başörtüsünü çekiştirmeye çalışmıştı. Eşinin çığlıkları üzerine yanına giden Yozgat, gasp edilmiş ve fiziksel saldırıya maruz kalmıştı. Saldırganlar, Yozgat Ailesi’ne "Burası bizim ülkemiz. Biz Türkleri burada istemiyoruz. Defolun" şeklinde ırkçı ifadeler kullanmıştı.

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