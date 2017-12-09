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Madende feci kaza: İşçinin ayağı koptu

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait madende çalışan 36 yaşındaki işçinin, geçirdiği kaza sonrası ayağı koptu

Madende feci kaza: İşçinin ayağı koptu

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait madende çalışan 36 yaşındaki işçinin, geçirdiği kaza sonrası ayağı koptu

09 Aralık 2017 Cumartesi 13:51
Madende feci kaza: İşçinin ayağı koptu
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ZONGULDAK'TA Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında 36 yaşındaki maden işçisinin ayağı koptu. Talihsiz işçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AYAĞI DİZ ALTINDAN KOPTU

Edinilen bilgiye göre olay TTK Üzülmez Müessesesi 'nde meydana geldi. 36 yaşındaki Ferhat Aydemir isimli nezaretçi olarak çalışan maden işçisi yerin eksi 205 ile 220 kotları arasında meydana gelen iş kazasında yaralandı. Ayağı diz altından kopan Aydemir, mesai arkadaşlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Aydemir, olay yerine gelen ambulansla BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Aydemir'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

SENDİKA YÖNETİMİ HASTANEYE GELEREK BİLGİ ALDI

Öte yandan kazayı haber alan TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası yönetimi de hastaneye gelerek işçinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. GMİS Üzülmez Şube Sekreteri Erkan Üstüntaş gazetecilere yaptığı açıklamada, "16.00-00.00 vardiyasında Ferhat Aydemir nezaretçi arkadaşımızın maalesef bir iş kazası sonucu sol ayağı diz altından koparak kazalandı.

"AYAĞIN YERİNE DİKİLEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Konuyla alakalı çok da detaylı şu anda bilgimiz yok. İçeride biliyorsunuz doktor arkadaşlarımız uğraşıyorlar. Muhtemelen de hekim arkadaşlar ayağın yerine dikileceğini söylediler. Geçmiş olsun hepimize" diye konuştu. Madencinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Türkiye Taşkömürü KurumuZonguldak3. Sayfa
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