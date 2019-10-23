Madem yasak bu ne? ‘Alanya'da sulara teslim otopark, şantiye misali bir de park’

Ceren Şahin - ÖZEL HABER

ALANYA’NIN Cikcilli Mahallesi’nde yaşananlar vatandaşın tepkisini çekiyor. Alanya’nın sesi Dim TV (dimtv.tv), dün yağan yağmurun ardından sulara teslim olan otopark alanından, yarattığı kokuya, kent planlamasında park alanı olarak geçmesine rağmen şantiye alanıymışcasına kullanılan boş araziye dek bölge halkının sorunlarını ekranlara taşıdı.

‘SORUN İLGİLİ MERCİLERE İLETİLMİŞ’

Yüzbaşıoğlu Sokak üzerinde bulunan boş arazi kent planlamasında çocuk oyun parkı olarak geçiyor. Temellerin henüz atılmadığı arazi ise uzun zamandır şantiye alanı gibi kullanılıyor. Var olan durum bölge halkını gerek sesi, gerekse de tozuyla rahatsız ediyor. Yanı sıra kent estetiğini de olumsuz yönde etkiliyor. Üstelik bölge halkı konuya ilişkin şikayetlerini üst mercilere de çoktan iletmiş. Kaleşehir 1 Sitesi ve İstanbul Sitesi sakinleri tarafından 2 Eylül’de Alanya Belediye Başkanlığı’na yazılan dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Cikcilli Mahallesi 220. Sokak sakinleri olarak sitemiz karşısı/yanında çocuk oyun parkı olarak belirlenmiş alana, kum, çakıl, taş konularak belediye tarafından şantiye alanı gibi kullanılması bizleri hem sağlık, hem de görsellik olarak olumsuz etkilemektedir. Bu çirkin görüntünün ivedilikle kaldırılarak bu alanın çocuk oyun parkı olarak düzenlenmesini, aşağıda imzası bulunan site yönetimleri olarak tüm site sakinleri adına talep ederiz.”

09 Eylül’de Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce dilekçeye verilen cevapta ise “Cikcilli Mahallesi bahse konu adreste hafriyat kaldırılacaktır. Bilgilerinize rica ederim” dendi.

‘ÇÖP VE MOLOZ DÖKMEK YASAKTIR’

Gelen cevaba ve aradan geçen 1 buçuk aylık zamana rağmen arazide durum halen değişmedi. Çakıl, taş ve molozların yığılı bulunduğu arazi için ne zaman düğmeye basılacağı ise merak konusu.

Bahse konu alanda Alanya Belediyesi’nin iş makinesi ve hemen arkasında üzerinde “Çöp ve moloz dökmek yasaktır” ifadelerinin yer aldığı tabela ise prosedürde olanlar ile yaşanan sorunun zıtlığını ortaya koyar nitelikte. Zaytung haberlerine konu olacak cinsten.