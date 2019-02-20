Maceracılar Alanya’ya gelecek

İSTANBUL Fuar Merkezi’nde yapılan Macera Turizmi ve Sporları Fuarı tamamlandı. Fuarda Alanya’yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) temsil etti. Deniz, kum ve güneş dışında bilinirliği giderek artmaya başlayan Alanya’nın doğası ve doğa sporları ön plana çıkarıldı. Bu yıl ilk kez düzenlenen fuarda offroad, oryantiring, trekking, kampçılık, dağcılık, fotoğrafçılık, bisiklet, yamaç paraşütü, sualtı sporları, rafting, kayak, sörf araç ve ekipmanları stantları kuruldu. Fuar alanını ziyaret eden misafir profili ise bu sporlarla ilgili acente temsilcileri, rehberler, gezginler ve sporculardan oluştu.

‘ALANYA DOĞA SPORLARI HARİTASI İLGİ GÖRDÜ’

Alanya standını ziyaret eden misafirlerin en çok bahar ve kış döneminde Alanya’da yapılabilecek doğa sporları aktivitelerini sorduklarını söyleyen ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nin (ALTİD) Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) finansörlüğünde hazırladığı trekking, bisiklet ve off-road parkurlarından oluşan Alanya Doğa Sporları Haritası büyük ilgi gördü. 31 parkurdan oluşan haritadaki güzergahların toplamda ortalama 1 ayda yürünebiliyor olması özellikle uzun doğa yürüyüşüyle ilgilenenleri, dağcıları ve kampçıları heyecanlandırdı” dedi.

‘AFRİKA’DAN SONRA ALANYA’YA KAMP KURACAKLAR’

2016 yılında motosikletleriyle dünya turuna çıkan gezgin çift Gülçin Söğüt ve eşi Ferry Schouten’in de Alanya standını ziyaret edenler arasında olduğunu anlatan Dahaoğlu, “Alanya’nın kuzey bölgesini kaplayan Toroslar ve bölge rotaları hakkında bilgi alan çift, gezi programlarına Alanya’yı da dahil ettiler. Alanya’nın doğa harikası yüzünü gözler önüne sermek için fotoğraf ve blog yazı çalışması yapacaklar. Afrika Kıtası ülkeleri başta olmak üzere birçok dünya ülkesini gezerek deneyimlerini takipçileriyle paylaşan blogger çift Alanya’nın deniz, güneş, kum turizmi dışında doğa sporları cenneti olduğunu dünyanın her köşesindeki takipçilerine duyuracaklar” dedi.

‘İKİ FUAR BİR ARADA’

Macera turizmi ve sporlarının rekreasyon ve eğlence olgusuyla her zaman bir arada olduğunun altını çizen Dahaoğlu, “İstanbul, Yeşilköy’de yapılan ‘Macera Turizmi ve Sporları Fuarı’, ‘ATRAX Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı’yla birlikte düzenleniyor. Eğlence ve doğa sporları birbirinden ayrıştırılamaz 2 olgudur. Fuar salonlarının ortak geçişlerle birbirine bağlanması çok iyi düşünülmüş. Özellikle otel işletmecilerinin kesinlikle katılmasını öneriyorum. Eğlence sektörüne yönelik üretilen son cihazların ve etkinliklerin tanıtıldığı ATRAX fuarı da turizm sektörü için büyük önem taşıyor” dedi.