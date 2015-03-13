Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Macaristan Cumhurbaşkanı'nın saray şaşkınlığı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı uzun uzun inceleyen Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, 18 ayda bitirilmiş olmasının önemli bir başarı olduğunu belirtti

Macaristan Cumhurbaşkanı'nın saray şaşkınlığı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı uzun uzun inceleyen Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, 18 ayda bitirilmiş olmasının önemli bir başarı olduğunu belirtti

13 Mart 2015 Cuma 11:32
Macaristan Cumhurbaşkanı'nın saray şaşkınlığı
banner404
MACARİSTAN Cumhurbaşkanı Janos Ader, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın Türk müteahhitler tarafından 18 ayda bitirilmiş olmasının önemli bir başarı olduğunu belirterek, “Daha küçük yapıları yapmak çok kolay olacaktır herhalde” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetlisi olarak Türkiye’ye gelen ve bir dizi temaslarda bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ekonomik, ticari, kültürel işbirliği olanaklara değindiklerini belirten Macaristan Cumhurbaşkanı Ader, ilişkilerin daha da geliştirilmesi için şartların mevcut olduğunu sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın Türk müteahhitler tarafından 18 ayda bitirilmiş olmasının önemli bir başarı olduğunu ifade eden Macaristan Cumhurbaşkanı Ader, “Daha küçük yapıları yapmak çok daha kolay olacaktır herhalde. Türk müteahhitlik sektörü böylesi bir mükemmel bir yapıyı meydana getirmişler” dedi.
Macaristan’ın şu ana kadar Türkiye’nin AB üyelik sürecine destek verdiğini ve Türkiye’nin AB katılım sürecini desteklediklerini kaydetti. Türkiye ile Macaristan’ın enerji alanında kaynak ve güzergahın çeşitlendirilmesi gerektiğini dile getiren Ader, teröre karşı mücadelenin Türkiye ve Macaristan’ın ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.
Terörle mücadelede risklere rağmen siyasi kararlar alınması gerektiğini belirten Ader, görüşmede kültürel işbirliği konularını da ele aldıklarını kaydetti.
Osmanlı döneminden kalan eserlerin korunması konusunda da gerekli saygıyı göstereceklerini dile getiren Ader, Budapeşte’deki Gül Baba Türbesi’nin restorasyonu konusunda da yıllardın süregelen belirsizliği sona erdireceklerini ve yakın zamanda türbenin restorasyonuna başlanacağını söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 13.03.2015 10:34
Anahtar Kelimeler:
SaraySaray şaşkınlığıCumhurbaşkanlığı SarayıJanos AderMacaristan Cumhurbaşkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim