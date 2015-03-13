Macaristan Cumhurbaşkanı'nın saray şaşkınlığı

MACARİSTAN Cumhurbaşkanı Janos Ader, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın Türk müteahhitler tarafından 18 ayda bitirilmiş olmasının önemli bir başarı olduğunu belirterek, “Daha küçük yapıları yapmak çok kolay olacaktır herhalde” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetlisi olarak Türkiye’ye gelen ve bir dizi temaslarda bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ekonomik, ticari, kültürel işbirliği olanaklara değindiklerini belirten Macaristan Cumhurbaşkanı Ader, ilişkilerin daha da geliştirilmesi için şartların mevcut olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın Türk müteahhitler tarafından 18 ayda bitirilmiş olmasının önemli bir başarı olduğunu ifade eden Macaristan Cumhurbaşkanı Ader, “Daha küçük yapıları yapmak çok daha kolay olacaktır herhalde. Türk müteahhitlik sektörü böylesi bir mükemmel bir yapıyı meydana getirmişler” dedi.

Macaristan’ın şu ana kadar Türkiye’nin AB üyelik sürecine destek verdiğini ve Türkiye’nin AB katılım sürecini desteklediklerini kaydetti. Türkiye ile Macaristan’ın enerji alanında kaynak ve güzergahın çeşitlendirilmesi gerektiğini dile getiren Ader, teröre karşı mücadelenin Türkiye ve Macaristan’ın ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Terörle mücadelede risklere rağmen siyasi kararlar alınması gerektiğini belirten Ader, görüşmede kültürel işbirliği konularını da ele aldıklarını kaydetti.