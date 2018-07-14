'Maaşını alamayan personel, lüks otelin eşyalarına el koydu' iddiası

YÜKLÜ borçları nedeniyle operasyonlarına devam edemeyen ve geçtiğimiz yılın ağustos ayından bu yana kapalı bulunan Mardan Palace ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Maaşını alamayan otel çalışanlarının tesisteki pek çok eşyaya el koyduğu iddia edildi.

Oteli satın almak için devrede olan şirketlerin hazırlattığı teknik raporlara dayandırılan haberde, ''Tesise talip olan firmalar tarafından yaptırılan teknik raporda yer alan bilgilere göre; personel lojmanları, otel içindeki bazı odalar maaşlarını alamayan personel tarafından kullanılamaz hale getirilmiş, otel içindeki LCD televizyonlar ve diğer elektronik eşyalar çalınmış.'' ifadelerine yer verildi. Teknik raporda toplam tadilat masrafının 5 milyon Euro’ya ulaştığı, tesisin toplam borç miktarının ise 115 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.Mardan Palace'ı satın almak için, Titanic Grubunun ve Maya Holding Group'un devrede olduğu daha önce basına yansımıştı.