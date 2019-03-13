Maaşın ne kadarı haczedilebilir?

BORÇLARINI ödemekte zorlanan ve ödemelerini geciktiren çalışanlar, bu sebeple maaşlarının haczedilip borçlarının buradan karşılanıp karşılanmayacağını öğrenmek istiyor. İşçilerin maaşlarına haciz gelerek kesinti yapılabilir mi sorusunun cevabı ve bu konuda yasanın belirlediği istisna ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

BORÇLAR SEBEBİYLE MAAŞA HACİZ GELEBİLİR Mİ?

İş Kanunu'na göre; işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. İşçinin borçları yüzünden maaşı haczedilse de bu miktar tüm maaşın dörtte birinden az olmak zorundadır.

Bu konuda tek bir istisna bulunmaktadır. İşçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.