Maaş alamayan işçi kaç gün sonra çalışmayı bırakabilir?

ÇALIŞANIN gördüğü iş karşılığında hak ettiği ücreti alamaması, ona bazı haklar kazandırmaktadır. Bunların başında da işi ile ilgili çalışmayı bırakmak gelir. Peki maaşı ödenmeyen çalışan, ödeme gününden ne kadar süre sonra çalışmayı bırakma hakkına sahiptir?

ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİ, İŞİ YAPMAYI NE ZAMAN BIRAKABİLİR?

4857 sayılı İş Kanununun 34’üncü maddesinde ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ücreti ödenmeyen işçinin iş görmekten kaçınabileceği belirtilmektedir.

ÜCRETİ ZAMANINDA ÖDENMEYEN İŞÇİ FAİZ İSTEYEBİLİR Mİ?

İsteyebilir. 4857 sayılı İş Kanununun 34’üncü maddesinde gününde ödenmeyen ücretlere mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanacağı belirtilmiştir.

ÜCRETİ ZAMANINDA ÖDENMEDİĞİ İÇİN İŞ GÖRMEKTEN KAÇINAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİR Mİ?

Ücreti zamanında ödenmediği için iş görmekten kaçınan işçinin bu nedenle, iş sözleşmesinin feshedilemeyeceği, işçinin yerine yeni işçi alınamayacağı ve yapılan işlerin başkasına yaptırılamayacağı 4857 sayılı İş Kanununun 34’üncü maddesinde açıkça belirtilmiştir.