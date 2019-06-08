KARAMAN'DA, bir alışveriş merkezinin bahçesinde bulunan lunaparktaki tırtıl vagonu koptu. Olayda vagonun altında kalan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin bahçesindeki lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, Melek Böleç (27), kızı Azra Böleç (7) ile birlikte tırtıla bindi. Melek Böleç tırtıldan korkarak paniğe kapılan kızı Azra'yı sakinleştirmeye çalışırken tırtılın plastik aksanı koptu.
YERE DÜŞEN 4 KİŞİ YARALANDI
Kopan parçayla birlikte yere düşen Melek Böleç ile kızı Azra, Meryem Özdemir (25) ve Abdurrahman Efe Özdemir (5) yaralandı. Devrilen tırtılın altında kalan yaralılara ilk müdahale lunapark görevlileri tarafından yapıldı.
YARALILAR İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Lunaparkta dehşet anları! Devrilen tırtılın altında kaldılar
Karaman'daki bir lunaparkta tırtıl vagonunun kopmasıyla yere düşen 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Devrilen tırtılın altında kalan yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı
KARAMAN'DA, bir alışveriş merkezinin bahçesinde bulunan lunaparktaki tırtıl vagonu koptu. Olayda vagonun altında kalan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.