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Lüks yatta facia! Ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yanarak batan gulet yattaki Fransız uyruklu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

GÜNCEL 16.09.2019, 11:13
Lüks yatta facia! Ölü ve yaralılar var
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MUĞLA'DA Kitlebükü Koyu'nda "Medsum" isimli 15 kişinin bulunduğu ahşap gulet yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel?Müdürlüğüne ait "KIYEM 5" gemisi tarafından yangına müdahale edildi. Yangın sırasında denize atlayan 14 kişi, sahil güvenlik ekiplerince  kurtarılarak Göcek Limanı'ndaki iskeleye getirildi.

Hafif yaralandığı belirtilen 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yanarak batan yattan çıkamayan Fransız uyruklu Bertinotti Pierre (70)  ise hayatını kaybetti.Pierre'in cesedi dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.
 

#lüks yat #fransız
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