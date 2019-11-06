Lüks rezidansa şok baskın! Dolaptan 3 milyon lira çıktı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla ekipleri, yasa dışı sanal bahis oynatan bir şebekeyi belirleyince takip başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarında 44 mensubu tespit edilen şebekeye İstanbul'da 21 ilçede operasyon düzenlendi. 52 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda haklarında savcılıkça yakalama kararı çıkarılan 44 şebeke mensubunun 44'ü de gözaltına alındı.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, elebaşları lüks bir rezidansta basılan şebekenin adreslerinde yapılan aramalarda, suç olaylarında kullanılan çok sayıda dijital malzemeyi bulup ele geçiren polis, şebeke üyelerine ait çok sayıda lüks araçlara da el koydu.



Şebekenin Küçükçekmece Halkalı’da üs olarak kullandığı ve elebaşlarının saklandığı belirlenen lüks rezidansta bir daireye yapılan baskında ise dairedeki dolapta tam 3 milyon 200 bin lira para ele geçirildi.



Yıllık 50 milyon lira parayı yönettiği tespit edilen şebekenin gözaltına alınan üyeleri Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şebeke üyesi şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

