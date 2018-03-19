Lüks araçta ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL

BULGARİSTAN'DAN yurda sokulduğu belirlenen uyuşturucuyla ilgili olarak, uluslararası şekilde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şebekenin birisi Bulgar 8 üyesini gözaltına alan polis, şebekenin uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 21 milyon 480 bin lira parasına da el koydu. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir şebekenin, Bulgaristan üzerinden bir aracın gizli bölmesine saklanmış uyuşturucuyu yurda soktuğu yönünde istihbarat alan İEM Narkotik ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, uyuşturucunun gizlendiği aracı ve plakasını belirleyip takibe aldı. Yapılan takipte Bulgaristan plakalı cip marka aracın, Bayrampaşa'da bulunan bir işyerinin otoparkında uyuşturucuyu devir teslim yapacağını belirleyen ekipler, pusuya yattığı otoparkta 13 Mart günü aracın otoparka girmesiyle operasyon startı verdi.

I.A.I.isimli Bulgar vatandaşını aracın üzerinde etkisiz hale getiren ekipler, araçta yaptığı detaylı aramada aracın diferansiyel boşluğuna naylon paketler halinde saklanmış 2 kilo 200 gram ağırlığında kokain buldu. Uyuşturucunun bulunmasıyla aracı kullanan 63 yaşındaki Bulgar kurye I.A.I. yı gözaltına alıp emniyete götüren ekipler, ifadeye aldıkları I.A.I'den aldıkları bilgiler doğrultusunda uyuşturucuyu teslim etmeye getirdiği şebekenin 7 Türk üyesini de düzenlediği seri baskınlarla yakalayarak gözaltına aldı.