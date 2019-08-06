LÖSEV’in İyilik TIR’ı Alanya’ya da gelecek

ANADOLU'YA TIR Dolusu LÖSEV Yardımı Projesi kapsamında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belirlenen 100 ihtiyaç sahibi aileye hediyelerini ulaştırmak için Antalya'ya gelen TIR, dün Muratpaşa Meydanı'na konuşlandı. Ailelere ulaşarak hediyelerini almak için davet ettiklerini belirten LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Şeyma Ayhan, çalışmalarını anlattı. Antalya öncesi Batı Antalya'daki ilçeleri dolaştıklarını söyleyen Ayhan, yarından (bugün) itibaren Serik, Manavgat, Side ve Alanya'ya hareket edeceklerini vurguladı. Ayakkabı, giyim, oyuncak, kırtasiye malzemeleri gibi farklı hediyelerle geldiklerini sözlerine ekleyen Ayhan, "Belirlenen ihtiyaç sahipleri TIR’ımızın önünde açılan stantlardan seçtikleri ürünleri alarak gidiyor. LÖSEV İyilik TIR’ı Anadoluyu köşe bucak gezmeye devam edecek" dedi. Anne ve babalarıyla TIR’ın yanına gelen çocuklar da oyuncak seçti, okumak istedikleri kitaplardan aldı.