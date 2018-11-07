Lösemiye dikkat çekmek için maskeyle pedal çevirdiler

ANTALYA'DA her hafta salı günleri kent merkezinin farklı noktalarına pedal çeviren grup üyeleri, bu hafta farkındalık turu düzenledi. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak ve lösemiye dikkat çekmek isteyen bisikletliler, turlarına ağız maskesi takarak çıktı. 100'e yakın bisikletlinin katıldığı tur öncesinde, lösemi ile ilgili bilgilendirme notları dağıtıldı.

Antalya'da kök hücre bağışı yapılabilecek bir merkez bulunduğunu söyleyen grup üyelerinden Alpaslan Coşkunoğlu, tura katılanları kök hücre bağışında bulunmaya davet etti. Tur öncesinde konuşan grup sözcüsü Oğuz Öztürk, "Lösemi bulaşıcı bir hastalık değildir. Lösemili çocuklar bizlerden ve dış faktörlerden enfeksiyon kapmamak için bu maskeleri takmaktadır. Bu hastalığın tedavisinde kök hücre bağışı çok önemli, hepinizi kök hücre bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.

Grup üyeleri daha sonra maskelerini takarak, 13 kilometre pedal çevirdi.