Lonicera World ‘Merhaba’ dedi

UĞUR Sipahioğlu’nun sahibi olduğu otelin ‘Sezona merhaba’ kokteyline Sipahioğlu, otel çalışan ve müşterilerinin yanısıra Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim de katıldı. Müzik dinletisi eşliğinde katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulan kokteylle Alanya’nın batı bölgesinde sezona merhaba diyen ilk otel Lonicera World oldu. Bin 900 odası bulunan otel, sezon açılışını 50 odayla yaptı.
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