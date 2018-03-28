Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tesadüfen bulundu! İnsan vücudundan yeni bir organ keşfedildi
Tesadüfen bulundu!
Tehlikeye dikkat! "Nasıl kaydedildim" merakı başınızı yakabilir
Tehlikeye dikkat! "Nasıl kaydedildim" merakı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 28 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 28 Mart 2018 Çarşamba
28 Mart Günlük Burç Yorumu

Lonicera World ‘Merhaba’ dedi

Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde bulunan Lonicera World 2018 turizm sezonuna düzenlediği kokteylle merhaba dedi

Lonicera World ‘Merhaba’ dedi

Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde bulunan Lonicera World 2018 turizm sezonuna düzenlediği kokteylle merhaba dedi

28 Mart 2018 Çarşamba 16:10
Lonicera World ‘Merhaba’ dedi
banner404

UĞUR Sipahioğlu’nun sahibi olduğu otelin ‘Sezona merhaba’ kokteyline Sipahioğlu, otel çalışan ve müşterilerinin yanısıra Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim de katıldı. Müzik dinletisi eşliğinde katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulan kokteylle Alanya’nın batı bölgesinde sezona merhaba diyen ilk otel  Lonicera World oldu. Bin 900 odası bulunan otel, sezon açılışını 50 odayla yaptı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
LoniceraTgf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya gece hayatının ünlü ortakları ayrıldı 
Alanya gece hayatının ünlü ortakları ayrıldı 
Ailesine kavuşmak için topladığı para kaybolan Suriyeli, intihar etti
Ailesine kavuşmak için topladığı para kaybolan Suriyeli, intihar etti
Genç kız dehşeti yaşadı! Eski sevgilisi eve çağırıp dişlerini kırdı
Genç kız dehşeti yaşadı! Eski sevgilisi eve çağırıp dişlerini kırdı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim