Lojistik Zirvesi ALKÜ’de

BULUNDUĞU sektörde alanında uzman kişileri öğrenciler ile bir araya getirerek iş hayatındaki deneyimlerinden faydalanmaları amacıyla düzenlenen zirvenin ilk gününde üç oturum gerçekleştirildi. İşletme Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen zirvenin açılışına ALKÜ Rektör Yardımcısı ve Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Güneş, Genel Sekreter Fatih Özdemir, SKS Daire Başkanı Hayri Akın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Zirve’nin açılış konuşmasını yapan Güneş, “Lojistik kavramı insanlığın varoluşundan beri vardı. İnsanların ihtiyaçları var ve çok farklı yerlerde yaşıyorlar ki bu da lojistik mefhumunu, üretilen ürünlerin insanların bulunduğu yerlere iyi ve etkin bir şekilde aktarılması süreçlerini kapsıyor” dedi. İlk oturumu ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi’nden 2017 yılında başarıyla mezun olan ve şu an Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde Ar-Ge Mühendisi olarak iş hayatına atılan Muhammed Talha Seval gerçekleştirdi.

Birinci oturumun ardından sırasıyla Aras Kargo Eski Bölge Müdürü Ümit Akkum ile öğleden sonraki oturumda Vestel Planlama ve Lojistik Müdürü İsmail Çelikmez hazırladıkları sunumlar ile öğrenciler ile bir araya geldiler.



Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 21:16