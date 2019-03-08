Liselerde uluslararası geçerliliğe sahip 'sertifika' programları başlıyor

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir çocuk liseyi bitirdiğinde uluslararası düzeyde bir BT sertifikası alacak, 'Ben lise mezunuyum ve filanca kuruluştan onaylı, dünyanın neresine gidersem gideyim kullanabileceğim sertifikalarım var' diyebilecek. Şu anda İstanbul'da dört okulda pilot uygulamalarını yapıyoruz. Bu, çok yaygınlaşacak" dedi. "Çocuk isterse 'Lise mezunuyum antrenörlük belgem var, lise mezunuyum ilk yardımla ilgili belgem var, BT belgem var' diyebilecek" diyen Selçuk, "Liselerde bu beceri paketleri, her çocuğumuzun rahatlıkla erişebileceği, kimi dersle ilgili kimi dersten bağımsız olarak sertifikalandırılan içerikler" açıklamasında bulundu.

‘E SPOR KONUSUNDAKİ POLİTİKAMIZI 1.5 AY İÇERİSİNDE PAYLAŞACAĞIZ'

Selçuk'un açıklamalarından diğer konu başlıkları şöyle: "Türkiye E-Spor Federasyonu'yla bir çalışma yürütüyoruz. e-spor konusunda, çocuklarımızın zarar görmemesi ve bunun daha olumlu bir şekilde kanalize edilebilmesi için bazı çalışmalarımız var. e-spor konusundaki politikamızı 1.5 ay içerisinde kamuoyuyla paylaşmış olacağız. 843 bin öğretmen, 58 bin yöneticiye, 7 milyonun üzerindeki öğrenciye teknoloji bağımlılığı ve teknolojinin zararları konusunda eğitimler düzenlendi"