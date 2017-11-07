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Lise öğretmeninin yürüyerek girdiği garajdan cesedi çıktı

Kocaeli'de İzmit Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerinden 2 çocuk babası Yavuz Akkoç, evinin altında bulunan garajda kendini iple asarak yaşamına son verdi

Lise öğretmeninin yürüyerek girdiği garajdan cesedi çıktı

Kocaeli'de İzmit Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerinden 2 çocuk babası Yavuz Akkoç, evinin altında bulunan garajda kendini iple asarak yaşamına son verdi

07 Kasım 2017 Salı 16:19
Lise öğretmeninin yürüyerek girdiği garajdan cesedi çıktı
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KOCAELİ'NİN Derince ilçesinde, lise öğretmeni 43 yaşındaki  Yavuz Akkoç, evinin altındaki garajda boruya bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.

ÇOCUĞUNU OKULA BIRAKIP EVE DÖNDÜ

Olay, sabah saatlerinde,  Dumlupınar Mahallesi Şirin Sokak'ta meydana geldi.  İzmit  Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerinden 2 çocuk babası  Yavuz Akkoç, sabah hemşire olan eşinin işe gitmesinin ardından çocuğunu okula bırakarak eve döndü.

GARAJDA KENDİNİ ASTI

Yavuz Akkoç evinin altında bulunan garajda kendini iple astı. Yakınları,  Yavuz Akkoç'u ipe asılı halde görünce 112 Acil'e haber verdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen 112 Acil ekibi,  Yavuz Akkoç'un öldüğünü belirledi.  Polis, incelemede bulunurken, yakınları sinir krizleri geçirdi. Komşuları, Akkoç'un yakınlarını teskin etmeye çalıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
DumlupınarKocaeliYavuz Akkoç3. Sayfa
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