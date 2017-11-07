Lise öğretmeninin yürüyerek girdiği garajdan cesedi çıktı

KOCAELİ'NİN Derince ilçesinde, lise öğretmeni 43 yaşındaki Yavuz Akkoç, evinin altındaki garajda boruya bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.
ÇOCUĞUNU OKULA BIRAKIP EVE DÖNDÜ
Olay, sabah saatlerinde, Dumlupınar Mahallesi Şirin Sokak'ta meydana geldi. İzmit Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerinden 2 çocuk babası Yavuz Akkoç, sabah hemşire olan eşinin işe gitmesinin ardından çocuğunu okula bırakarak eve döndü.
GARAJDA KENDİNİ ASTI
Yavuz Akkoç evinin altında bulunan garajda kendini iple astı. Yakınları, Yavuz Akkoç'u ipe asılı halde görünce 112 Acil'e haber verdi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Yavuz Akkoç'un öldüğünü belirledi. Polis, incelemede bulunurken, yakınları sinir krizleri geçirdi. Komşuları, Akkoç'un yakınlarını teskin etmeye çalıştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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